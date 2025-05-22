Erzurum'da Beton Mikseri Alev Aldı

Erzurum'da Beton Mikseri Alev Aldı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri aniden alev aldı. Şoför panik halde aracı terk ederken, yoldan geçen ESKİ ekipleri yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir beton mikserinin ön tarafı seyir halinde iken alev aldı ve bir anda araç ateş topuna döndü.

Aziziye ilçesi Dallıkavak Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araç şoförü panik halde aracı terk etti ve yardım istedi. Bu arada tesadüfen yoldan geçen Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri hemen yangına müdahale etti. ESKİ personelinin özverili çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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