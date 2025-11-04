Erzurum'da AVM'de İntihar Girişimi

Erzurum'da bulunan MNG Alışveriş Merkezi'nde bir genç, AVM'nin üst kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri uzun süren çabaların ardından genci ikna ederek güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olay sırasında çevrede toplanan vatandaşlar da derin bir nefes aldı. Genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. - ERZURUM