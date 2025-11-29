Haberler

Erzurum'da Askerlerle Gençler Arasında Arbede

Güncelleme:
Erzurum'da çarşı iznine çıkan askerlerle gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, polis olaya müdahale ederek bir kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da çarşı iznine çıkan askerlerle gençler arasında taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle arbede yaşandı. Polisin müdahale ettiği olayda yaralanan 1 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine bağlı Yukarı Mumcu'da park alanında taşkınlık yaptığı iddia edilen askerlerle gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM

