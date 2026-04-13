Erzurum'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Erzurum'da aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.30 sıralarında Çat Yolu Köprülü Kavşağı önünde meydana geldi. Buzlanan yolun neden olduğu kazada bir tır ile hafif ticari araç ve servis minibüsü birbirine girdi. Kazada ticari araçlardan biri çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıktı. Tıra arkadan çarpan serviste bulunan sürücü ise kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte serviste bulunan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası Karayolları ekipleri yolda buzlama çalışması başlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı