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Erzurum'da arazi anlaşmazlığından çıkan olayda 1 kişi öldü

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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde arazi anlaşmazlığı olan şahıslar arasında yaşanan olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın faili olan şahıslar ise gözaltına alındı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olan şahıslar arasında yaşanan olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Karaçoban İlçesi Gündüz Mahallesinde, bu gün saat: 07.30 sıralarında F.Y.(46/E) ve Ş.E.Y.(18/K) isimli kişiler ikametlerinin bahçesinde bulundukları esnada arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları M.S.Y.(59/E) ve Ö.Y.(23/E) isimli şahıslar tarafından ateşli silahla yaralandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Meydana gelen olaya müdahale edilmiş olup, yaralılar Karaçoban Devlet Hastanesine sevk edilmiş, F.Y. isimli şahıs hastanede vefat etmiştir. Ş.E.Y. isimli şahsın hayati tehlikesi yoktur. Tedavi amacıyla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Olayın faili olan M.S.Y. ve Ö.Y. isimli şahısların yakalanmasına yönelik olarak Erzurum İl J.K.lığınca çalışma başlatılmış, şahıslar 27.06.2024 günü 10.50 sıralarında arazide gizlendikleri dere yatağı içeresinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan aramalar neticesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen (1) adet 7.65 mm. çapında tabanca ile bu tabancaya ait (40) adet fişeğe el konulmuştur. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanılmış olup gözaltına alınan şahıslar işlemlerin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edilecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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