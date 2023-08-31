Erzurum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi kardeşini bıçakla öldürdü
Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi kardeşini bıçakla öldürdü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen İ.Y. ise ambulansta hayatını kaybetti.
Erzurum'un Tortum ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi kardeşini bıçakla öldürdü.
Pehlivanlı Mahallesi'nde yaşayan kardeşler Ö.Y ile İ.Y arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ö.Y. kardeşi İ.Y'yi bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan İ.Y. ambulansta hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, Ö.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hasan Kotan - 3. Sayfa