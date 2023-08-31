Erzurum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi kardeşini bıçakla öldürdü

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi kardeşini bıçakla öldürdü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen İ.Y. ise ambulansta hayatını kaybetti.