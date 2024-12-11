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Erzurum'da 'Aranan Şahıslar' Zirvesi Düzenlendi

Erzurum'da 'Aranan Şahıslar' Zirvesi Düzenlendi
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doçent Doktor Engin Avcı liderliğinde, aranan şahısların ele alınacağı bir zirve gerçekleştirildi.

Erzurum'da Emniyet ve Jandarma yöneticilerinin katılımı ile 'Aranan Şahıslar' zirvesi düzenlendi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doçent Doktor Engin Avcı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi çerisinde bulunan brifing salonunda "Aranan Şahıslar" konulu toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü Birim Amirleri ve İl Jandarma Komutanları ve personelleri de katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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