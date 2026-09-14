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Erzurum’da araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Erzurum’da araçlar çarpıştı: 2 yaralı
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Palandöken Dağı'ndan iniş istikametinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 FIY 303 plakalı SUV tipi araç ile 35 BGH 053 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ile yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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