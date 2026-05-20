Tekman'da ahır çöktü; 1 ölü

Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak yağışlar sonrası çöken ahırın enkazında kalan Hakime Resuloğulları hayatını kaybetti. Kaymakam olay yerinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çukuryayla Mahallesi'nde sağanak yağışlar sonrası bir ahır çöktü. Çökme sırasında içerde bulunan Hakime Resuloğulları hayatını kaybetti.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol olay yerinde incelemelerde bulundu, kadının ailesine sabırlar dileyerek devlet olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yaşanan olay esnasında ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, "Olayın ardından toprak altında kalan teyzemize müdahale ettik. Gerek jandarma gerekse diğer devlet kurumları anında müdahale ettiler ancak yoğun çabalara rağmen kurtarılamadı" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
