Erzurum'da 40 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da 40 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, 40 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Halka huzur ve güven sağlamak için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Erzurum'da hakkında 40 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy Ağır Ceza İlamat Masasınca Nitelikli Yağma suçundan 40 Yıl ve Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 4 Ay 15 gün hapis cezası olmak üzere; toplamda 40 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2024 yılından itibaren aranan Y.D. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum'da yakalandı. Şahıs Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Banka ve fonda parası olanlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.