Erzurum'da 40 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da hakkında 40 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy Ağır Ceza İlamat Masasınca Nitelikli Yağma suçundan 40 Yıl ve Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 4 Ay 15 gün hapis cezası olmak üzere; toplamda 40 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2024 yılından itibaren aranan Y.D. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum'da yakalandı. Şahıs Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZURUM