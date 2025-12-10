Haberler

Erzurum'da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı

Erzurum'da 37 kaçak göçmen ve 10 organizatör yakalandı
Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. Yakalananlardan 3'ü serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrolle, 3 şahıs ise tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen operasyonla 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 37 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı.

Yakalan 3 şüpheli şahıs şube müdürlüğü tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
