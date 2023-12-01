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Erzurum'da 3 firari hükümlü ve 8 şüpheli yakalandı

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Erzurum'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan uygulamalarda, "silahla tehdit", "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile "basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanma, mala zarar verme, kasten yaralama, aile içi şiddet, kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama, açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, dolandırıcılık" suçlarından aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Firari hükümlüler ile aranan şahısların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Erzurum Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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