Haberler

Erzurum'da bir yılda trafik kazalarında 3 bin 413 yaralı

Erzurum'da bir yılda trafik kazalarında 3 bin 413 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 2025 yılında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 3 bin 101 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 1,925 ölümlü-yaralamalı kaza yaşandı. Trafik istatistikleri, maddi hasarların artıran bir durum olduğunu ortaya koyuyor.

Erzurum'da bir yılda 3 bin 101 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının 12 ayında ayında bin 925 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılında bin 925 yaralamalı kaza, 3 bin 101 maddi hasarlı kazada 34 ölüm ve 3 bin 413 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti