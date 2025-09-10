Erzurum'da 2025 Ağustos Trafik Kazaları: 204 Yaralı Kaza ve 10 Ölüm

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Ağustos ayında 204 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Ağustos ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Ağustos ayında 204 yaralamalı kaza, 256 maddi hasarlı kazada 10 ölüm ve 383 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılının ilk sekiz ayında bin 101 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 843 maddi hasarlı kazada 21 ölü ve bin 987 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM