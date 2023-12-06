Erzurum'da 16 Yıl Sonra Cinayet Davasında Karar Çıktı

Erzurum'da 16 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Recep Akpınar davasının son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme iki sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Zaman aşımı bürosundayken yeniden açılan dosya karara bağlandı. Recep Akpınar'ı öldürüp Kop Dağı eteklerine gömen Mehmet G. (54) ve Necmi A. (53) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Mehmet G. ve Necmi A., 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak mahkeme sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Aşkale ilçesinde 31 Ağustos 2006'da kaybolan 27 yaşındaki Recep Akpınar'ın cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Önce kayıp olarak aranan daha sonra cinayete kurban gittiği düşünülen Akpınar dosyasında daha önce yapılan araştırmalar sonuçsuz kalmıştı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin devreye girmesiyle soruşturma ve inceleme yeniden açıldı. 2022 yılında özenli ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, Recep Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce şüpheli Mehmet G. ve Necmi A. ile görüştüğünü belirlemişti. Recep Akpınar'a borçları olan sanıkların borcun vadesi yaklaşırken parayı ödeyecek ekonomik güçleri olmadığından genç adamı araçla araziye götürüp silahla vurarak öldürdükleri ortaya çıkmıştı. Sanık Mehmet G.'nin yer göstermesi ile Recep Akpınar'a ait kemikler Erzurum-Bayburt Karayolu üzerinde Kop Dağı eteklerinde gömülü halde bulundu. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler dün son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada Recep Akpınar'ı kendisinin vurduğunu itiraf eden sanık Mehmet Göktürk, karar duruşmasında ise Necmi Acar'ın vurduğunu söyledi. Ancak bu beyanlar durumu değiştirmedi ve iki sanıkta aynı cezayı aldı. - ERZURUM