Erzurum'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Düzensiz Göçle Mücadele çalışmaları kapsamında Pasinler ilçesinde kayalık alanda saklanan 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı keplerince 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Pasinler ilçesi Yastıktepe Mahallesi arazisinde kayalık alanda saklandığı tespit edilen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılarn idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip şahıslar Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - ERZURUM