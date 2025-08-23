Erzurum-Aşkale Yolu'nda Kaza: İki Yaralı
Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde meydana gelen kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki boşluğa düştü. Araçta hava yastıkları açıldı ve ağır hasar oluştu. Kazada iki kişi hafif yaralandı.
Erzurum- Aşkale yolu Daphan mevkiinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü refüjdeki boşluğa düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı ve araçta ağır hasar oluştu.
Kazada araçta bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa