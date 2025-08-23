Erzurum-Aşkale Yolu'nda Kaza: İki Yaralı

Erzurum-Aşkale Yolu'nda Kaza: İki Yaralı
Erzurum-Aşkale yolu Daphan mevkiinde meydana gelen kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki boşluğa düştü. Araçta hava yastıkları açıldı ve ağır hasar oluştu. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Kazada araçta bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

