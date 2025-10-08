Erzurum-Artvin Karayolunda Tehlikeli Durum

Erzurum- Artvin karayolunda anayola aniden çıkan otomobil tehlike oluşturdu.

Olay, D950-D100 karayolunda meydana geldi. Yan yolda ilerleyen 34 EKK 578 plakalı otomobilin sürücüsü, yoğun trafikte sinyal vermeden kontrolsüz şekilde ana yola çıktı. Ani manevrayla karşılaşan diğer araç sürücüleri kazayı son anda önledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, umursamadan yoluna devam etti. O anlar ana yolda ilerleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücülerin ani fren yaparak çarpışmayı son anda engellediği görüldü. - ERZURUM