Buzlanan yolda kayan otomobil araziye uçtu
Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda kayarak yol kenarına uçan araç, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Erzurum-Artvin karayolunda buzlanmadan dolayı yoldan kayan otomobil yol kenarına uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Tortum gölü kıyısı Erzurum Artvin Karayolunda buzlanan yolda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç araziye uçtu.
Uzundere ilçesine bağlı balıklı mahallesinde yaşanan kazada araç buzlanan yolda kayarak toprak araziye girdi. Kaza sonrası iş makinalarının desteği ile araç kurtarıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa