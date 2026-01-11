Haberler

Buzlanan yolda kayan otomobil araziye uçtu

Buzlanan yolda kayan otomobil araziye uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda kayarak yol kenarına uçan araç, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Erzurum-Artvin karayolunda buzlanmadan dolayı yoldan kayan otomobil yol kenarına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Tortum gölü kıyısı Erzurum Artvin Karayolunda buzlanan yolda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç araziye uçtu.

Uzundere ilçesine bağlı balıklı mahallesinde yaşanan kazada araç buzlanan yolda kayarak toprak araziye girdi. Kaza sonrası iş makinalarının desteği ile araç kurtarıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak