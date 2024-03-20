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Erzurum-Artvin karayolu çalışması sürücülere zor anlar yaşatıyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Erzurum- Artvin karayolu üzerinde yapılan yeni yol çalışması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Uzundere ilçesinde söz konusu bölgede bir hafta içerisinde iki ayrı trafik kazası yaşandı. Bugün akşam saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kaza yolla ilgili tartışmaları artırdı. Yolun eski yola göre daha dar ve standartlara uygun olmaması nedeniyle sürücülerin zor durumda kaldığı belirtiliyor.

Meydana gelen trafik kazasında 25 FJ 304 minibüs yol çalışması nedeniyle biçimsiz dizilen bordür taşları yola yakın olduğu için sürücü tarafından dikkat edilmediğinden dolayı araç taşların üzerine çıkarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzundere Erzurum Artvin Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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