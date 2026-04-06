Erzincan'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Erzincan'da belediyeye ait çöp toplama kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Erzincan'da belediyeye ait çöp toplama kamyonunun çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan merkez Demirkent semti Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, yol kenarında yürüyen Sultan Asan (85)'a çarptı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Asan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
