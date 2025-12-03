Erzincan Valiliği'nden "sahte yardım" uyarısı

Erzincan Valiliği, son günlerde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi veya kamu yöneticisi gibi tanıtarak vatandaşlardan, iş insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından yardım talep ettiğine ilişkin şikayetler üzerine önemli bir uyarıda bulundu. Valilik, bu girişimlerin tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, hiçbir kamu kurumu ya da kamu görevlisinin telefonla veya farklı iletişim yollarıyla yardım toplama gibi bir talepte bulunmayacağı vurgulandı. Vatandaşların bu tür taleplerle karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden durumu yetkililere bildirmeleri istendi.

Valilik, dolandırıcılık yöntemlerinin arttığı bu dönemde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, resmi kurumların adını kullanarak yardım toplama girişimlerine kesinlikle itibar edilmemesi çağrısında bulundu. - ERZİNCAN