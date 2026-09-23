Erzincan Tercan'da hayvan yemi yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi

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Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi geçişinde hayvan yemi yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 04 plakalı tır Aşkale'den Erzincan istikametine seyir halindeyken Tercan ilçe sınırlarında balatalardan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın tırın tamamını sardı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda, tamamen yanan tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı