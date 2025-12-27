Haberler

Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Sakaltutan Geçidi tünellerinde kar yağışı altında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güvenlik önlemleri alındı.

Erzincan- Sivas kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris'ten Van'a gitmekte olan L.A. yönetimindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede, önünde seyreden İran plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralandığı tespit edilen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Sakaltutan Geçidi'nde kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yetkililer yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda bir kez daha uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak