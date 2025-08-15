Erzincan-Sivas Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Erzincan-Sivas karayolunda Kızıldağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
