Erzincan-Sivas Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı
Erzincan-Sivas karayolunda Kızıldağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Alınan bilgilere göre, Kızıldağ mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa