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Erzincan-Refahiye Karayolunda Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Erzincan-Refahiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçtu ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan- Refahiye karayolunda otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Refahiye E80 karayolu 63'ncü kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 27 ATV 887 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerinde yoldan çakarak takla atıp, şarampole uçtu.

Kazada araç içerisinde bulunan 4 çocuk, 2 yetişkin yaralandı. Yaralılar araçtan AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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