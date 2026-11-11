Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan polisi ekimde 378 asayiş olayını aydınlattı, aranan 46 kişiyi yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan polisi ekimde 378 asayiş olayını aydınlattı, aranan 46 kişiyi yakaladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında kent genelinde meydana gelen 378 asayiş olayının tamamını aydınlattı. Çalışmalarda aranan 46 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 10 kişi bulundu ve 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 araç sorgulandı.

Erzincan'da polis ekiplerince ekim ayında meydana gelen 378 asayiş olayının tamamı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ekim ayında yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 98 yıl 20 gün hapis cezası bulunan ve aranan 46 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulundu.

Ekiplerin çalışmalarında 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 17,31 gram esrar, 3,28 gram metamfetamin, 2,4 gram sentetik kannabinoid, 0,83 gram sentetik ecza, 10 sentetik hap ve 460 içime hazır bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 8 bin 850 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan 32 araç ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında da 20 kişiye idari para cezası kesildi.

Asayiş olaylarının dağılımında yüzde 53,2 ile kişilere karşı işlenen suçlar ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 26,1 ile malvarlığına karşı işlenen suçlar, yüzde 13 ile millete ve devlete karşı işlenen suçlar, yüzde 6,6 ile topluma karşı işlenen suçlar ve yüzde 1,1 ile takibi gereken suçlar izledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti
Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdi

Kasımda böyleyse vay halimize! Termometreler -20'yi gösterdi
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Güllü davasında şok gelişme! Tanıktı, sanık oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Tır sürücüsü sese uyandı! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor