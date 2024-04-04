Erzincan Lisesi'nde sürücü belgesi sınavında kopya çeken 2 kişi yakalandı

Erzincan Lisesi e-Sınav merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına kopya düzeneği sokan 2 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan Lisesi e-Sınav merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına giriş esnasında şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edilen E.N.İ. ve C.İ.'nin yapılan üst aramasında kopya düzeneği olarak kullanılan; 1 adet düğme görünümlü gizli kamera, 1 adet sim kartlı kablosuz ağ cihazı, 1 adet kulak içi ses cihazı ele geçirildi.

6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli E.N.İ. ve C.İ. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN