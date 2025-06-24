Erzincan-Kemah Karayolu'nda Trafik Kazası: Araç Ağaçlara Çarptı

Erzincan-Kemah Karayolu'nda Trafik Kazası: Araç Ağaçlara Çarptı
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Erzincan-Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Erzincan- Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan- Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde H.G. idaresindeki otomobil sürücüsü Kemah istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Sürücü H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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