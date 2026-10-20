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Erzincan İliç'te 9 işçinin öldüğü toprak kayması davasında 9. duruşma başladı

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Erzincan İliç'te 9 işçinin öldüğü toprak kayması davasında 9. duruşma başladı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 9. duruşması başladı. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'si tutuklu 43 sanık yargılanıyor.

Erzincan'da 2024 yılında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın 9'ncu duruşması görülmeye başlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın 9'ncu duruşması başladı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2'i tutuklu 43 sanık yargılanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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