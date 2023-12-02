Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kasım Ayı Faaliyetleri

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı. Yapılan çalışmalarda suç aletleri ele geçirildi, arama kararı olan kişiler yakalandı ve kaçak göçmenler sınır dışı edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetlerini paylaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suç aletleri ele geçirilirken hakkında arama kararı olan 115 kişi yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmen ise yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı Kasım ayında icra edilen asayiş, trafik, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 71 asayiş, 14 kabahat, 63 takibi gereken, 5 kaçakçılık, 7 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 5 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 167 olay meydana geldi ve meydana gelen olayların 165'i, yüzde 99'u aydınlatıldı.

Gerçekleştirilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 338 bin 829 şahıs ile 13 bin 710 aracın sorgulamasında 115 aranan şahıs yakalanırken ve kayıp olarak aranan 8 kişi de bulundu. Asayiş faaliyetleri neticesinde 2 adet av tüfeği ve 2 adet kesici/delici suç aleti de ele geçirildi.

Ay içerisinde 2 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonel faaliyet gerçekleştirilerek 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Kasım ayı içerisinde yapılan trafik uygulamalarında; 15 bin 106 araç kontrol edildi. 41 bin şahsın da sorgulaması yapılarak, 241 araç ve şahıs hakkında toplam 301 bin 115 TL para cezası uygulandı. Bu faaliyette, 1 aranan araç, 2 aranan şahıs yakalanırken, 3 alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 48 araç trafikten men edildi.

Yapılan, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti faaliyet ve uygulamalarında; 3 göçmen kaçakçılığı ve 4 yasadışı bulunma olayına müdahale edilerek, 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olaylarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Siber faaliyetlerinde ise; 630 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 28 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. 8 adet müstehcen içerikli ve 461 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 469 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Gerçekleştirilen, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alınırken mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonda, 42 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer yapılan faaliyetlerde ise, 450 paket bandrolsüz sigara ve 1 adet el detektörü ele geçirildi. - ERZİNCAN