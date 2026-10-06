Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Eylül 2026'da 290 olayın yüzde 98,3'ünü aydınlattı

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Eylül 2026'da yürütülen asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık, siber ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin veriler açıklandı. Kent genelinde meydana gelen 290 olayın yüzde 98,3'ü aydınlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığının Eylül 2026'da gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilanço yayımlandı.

Asayiş, kabahat, takibi gereken olaylar, kaçakçılık, narkotik, siber ve terör kapsamında toplam 290 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 98,3'ü aydınlatıldı.

154 bin kişi sorgulandı

Asayiş faaliyetleri kapsamında 154 bin 343 kişi ile *40 bin 11 araç sorgulandı.

Çalışmalarda aranan 379 kişi ve 28 araç yakalanırken, kayıp olarak aranan 4 kişi bulundu. Uygulamalarda 3 av tüfeği ve 34 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında ise sosyal medya üzerinden TKP-ML terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 3,8 milyon liralık ceza

Trafik uygulamalarında 11 bin 926 araç kontrol edildi, 6 bin 354 kişinin sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 346 araç ve şahıs hakkında toplam 3 milyon 824 bin 658 lira cezai işlem uygulandı. Aranan 10 araç ve 7 kişi yakalandı.

Alkollü araç kullandığı belirlenen 6 sürücünün ehliyetine el konulurken, 75 araç trafikten men edildi.

398 internet sitesine erişim engeli

Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Suç unsuru tespit edilen 11 hesap veya şahıs hakkında işlem yapıldı.

Çalışmalar sonucunda müstehcen içerikli 7 ve yasa dışı bahis içerikli 391 olmak üzere toplam 398 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen farkındalık faaliyetleri kapsamında 161 kişiye eğitim verildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 13 kişiye işlem

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 7 operasyonda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Operasyonlarda 20 litre etil alkol, 2 litre kaçak alkol, 2 kazı malzemesi, 15 sahte fatura, 2 tabanca ve 107 mühimmat ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 4 tutuklama

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 51 operasyonda 54 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 95 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 1 kilo 503 gram bonzai, 108 adet ekstazi, 7 adet sentetik ecza ve 5 kök kenevir ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 35 tabanca mühimmatı ve 12 av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı