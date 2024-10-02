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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Tercan'da Denetim Gerçekleştirdi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Tercan'da Denetim Gerçekleştirdi
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Tercan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü denetleyerek personelle bilgi alışverişinde bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan personeli denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kısa bir süre önce Erzincan'a atanan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, ilçelerde ziyaretlere başladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile birlikte Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'a ziyarette bulunan Baybaba, daha sonra Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde denetimde bulundu.

Baybaba, personellerden iş ve işleyişleri hakkında bir süre istişare ederek görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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