Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerine arama kurtarma eğitimi verildi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerine arama kurtarma eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen '100 Bin Arama Kurtarma Personeli' projesi kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet personellerine depremde arama kurtarma eğitimleri verildi. - ERZİNCAN