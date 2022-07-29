Erzincan haberleri: Erzincan'da tadilattaki lojmanın çatısı alev alev yandı - Haberler

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Erzincan haberleri: Erzincan'da tadilattaki lojmanın çatısı alev alev yandı

Erzincan haberleri: Erzincan'da tadilattaki lojmanın çatısı alev alev yandı

Edinilen Erzincan gelişmesine göre Erzincan Garı yerleşkesinde bulunan tadilattaki lojmanın çatısı tamamen yandı.

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Erzincan Garı yerleşkesinde bulunan tadilattaki lojmanın çatısı tamamen yandı.

Çarşı Mahallesinde bugün saat 14. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Erzincan Garında bulunan ve boş tadilatta olan lojmanın çatısından alevler yükseldi. Sıcak havanında etkisiyle alevler tamamen çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda çatı tamamen yanarken maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler

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