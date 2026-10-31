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Erzincan-Erzurum yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Erzincan-Erzurum yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyon çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yol bir süre trafiğe kontrollü açıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M. H. yönetimindeki 61 AGA 147 plakalı tır ile H. A. idaresindeki 25 ACG 769 plakalı kamyon, Saztepe mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksarken, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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