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Erzincan-Erzurum kara yolunda takla atan otomobilde karı-koca yaralandı

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Erzincan-Erzurum kara yolunda takla atan otomobilde karı-koca yaralandı
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Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde otomobilin takla atması sonucu aynı araçta bulunan karı-koca yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde otomobilin takla atması sonucu aynı araçta bulunan karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü C.Ö. ile eşi N.Ö. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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