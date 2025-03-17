Erzincan'daki Altın Madeni Davasında İlk Duruşma Başladı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden 9 işçi için açılan davanın ilk duruşması başladı. 5'i tutuklu 43 sanık, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla yargılanıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan toprak kaymasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 5'i tutuklu 43 sanık, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla yargılanıyor.

Tutuklu sanıklardan Operasyon Başkan Yardımcısı Lain Ronald Guille cezaevi aracıyla adliyeye getirilirken diğer 4 sanık ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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