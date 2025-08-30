Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T.E. idaresindeki 24 AK 033 plakalı hafif ticari araç ile K.A.Y. yönetimindeki 24 AAY 954 plakalı otomobil ve E. A'nın kullandığı 16 E 4066 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan ikisi savruldu. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada A.T.E. (19), F.A. (54), K.A.Y. (19), M.E.P. (18) ve E.A. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.