Erzincan'da Yolcu Otobüsü Kaza Yapladı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Erzincan'da bir yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu, ikinci şoför hafif yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolunda Sansa Deresi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü savrularak yoldan çıktı. Sürücünün manevrasıyla otobüs devrilmeden yolun kenarında durdu. Kazada otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü C.T. yaralandı.

Hafif yaralanan C.T., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
