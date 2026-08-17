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Erzincan'da Otobüs ile SUV Çarpıştı: 7 Yaralı

Erzincan'da Otobüs ile SUV Çarpıştı: 7 Yaralı
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Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü kavşağında yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli Köyü kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Mersin'e seyir halinde olan M.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, M.E.S. idaresindeki SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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