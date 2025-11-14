Haberler

Erzincan'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 111 Şüpheli Tespit Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden organize olarak yasa dışı silah ticareti yapan 111 kişiye yönelik 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek yasa dışı silah ve patlayıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket eden, aralarında referans sistemiyle üye olunan yapılanmanın bulunduğu anlaşılan soruşturma dosyasında toplam 111 şüpheli tespit edildi.

Erzincan merkezli olarak 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalanarak adli işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkıdan bozma silah, 4 kuru sıkı silah, 756 fişek (492 tabanca, 168 av tüfeği, 94 kuru sıkı) ele geçirildi.

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 48 şüpheli hakkında mahkemelerce; 9 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza

Ülkede gündem o! Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı
Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı

Michael Jackson'ın kızı şokta! Miras davasında beklenmedik karar
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.