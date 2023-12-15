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Erzincan'da yapılan operasyonda 50 litre sahte alkol ele geçirildi

15 Aralık 2023 10:00 Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.