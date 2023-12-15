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Erzincan'da yapılan operasyonda 50 litre sahte alkol ele geçirildi

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Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzincan'da jandarma ekiplerince 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı / Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre kaçak/sahte alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Erzincan Güvenlik Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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