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Erzincan'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı

Erzincan'da Yangın: Ev ve Odunluk Yandı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı köyünde çıkan yangında odunlukta başlayan alevler müstakil eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı köyünde ev ve odunluk yandı.

Kalkancı köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, odunlukta başlayan yangın ilişiğindeki müstakil eve sıçradı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. 2 itfaiye aracı ve 1 vidanjörle yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından hasar tespiti yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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