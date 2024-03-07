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Erzincan'da villada horoz dövüşü yapılarak kumar oynatanlara işlem yapıldı

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir villada 26 horozun dövüştürülerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 2'si yer sahibi toplam 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde villada 26 horozu dövüştürerek kumar oynayan 2'i yer sahibi toplam 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan çalışmalarda; Üzümlü ilçesinde evinde horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı belirlenen bahse konu adrese yapılan operasyonda; Y.U. ve E.U. isimli şüpheli şahısların kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı, 14 şahsında kumar oynadığı tespit edildi. Şahısların üzerlerinde bulanan 21 bin 780 TL ele geçirilerek 14 şahsa idari yaptırım uygulandı.

26 dövüş horozu ise İl Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Y.U. ve E.U. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem adli makamlarca yürütülmekte. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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