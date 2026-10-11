Haberler

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 bin 600 kişiye ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 bin 600 kişiye ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bilgilendirmede yaklaşık 6 bin 600 kişiye ulaşıldı. Çalışmalarda 5 bin 100 öğrenci ve 1 bin 500 vatandaşa UYUMA ve NARVAS projeleri anlatıldı.

Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde yaklaşık 6 bin 600 kişiye ulaşıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gençlerin korunması ve ailelerin uyuşturucu suçlarına ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

Uyuşturucuyla Mücadele 2024-2028 Ulusal Strateji Belgesi ve Yerel Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programı ve Oryantasyon Haftası etkinlikleri ile AVM'de kurulan NARKONOKTA standında yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin 100 öğrenci ve bin 500 vatandaşa önleyici ve koruyucu tedbirler, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara projelerin tanıtımına yönelik broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
10 kişi kalan Tottenham, Manchester United'ı 90+2'de üzdü

Premier Lig'de haftanın maçı! Dev rakibini 90+2'de üzdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu

Sezen Taş'ın ölümünde eski eş sessizliğini bozdu: Tarifi imkansız
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha

TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi