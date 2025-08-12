Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti: 643 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti: 643 Adet Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yapılan operasyonda 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı.

Erzincan'da 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ö.A. isimli şüpheli şahıs hakkında T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.