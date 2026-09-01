Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı