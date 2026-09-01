Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 227 Kök Kenevir Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

Kan donduran anlar ortaya çıktı! Facia "Geliyorum" demiş
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü