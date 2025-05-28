Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: Dört Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2,21 gram sentetik Cannabinoid (Bonzai), 1,57 gram peçeteye emdirilmiş sentetik Cannabinoid (Bonzai), 1,39 gram Metamfetamin, 1 adet içime hazır uç yapılmış sigara, 2 adet cam aparat (pipe) ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G., M.E.Y. ve A.C.H isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, E.A. isimli şahsa ise T.C.K.188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN