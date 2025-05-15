Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahsa İşlem Yapıldı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahsa İşlem Yapıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 1,32 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 2,53 gram metamfetamin, 0,61 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparat ele geçirildi.

M.A.A., M.E., M.E.Y., E.A., A.K. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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